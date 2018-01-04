Иванка Трамп планирует стать первой женщиной на посту президента США

Вашингтон, 4 января. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка планирует стать первой женщиной-президентом Соединенных Штатов.

Данное утверждение сделал журналист Майкл Вулфф в своей книге «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», посвященной политической ситуации в американской администрации.

Отмечается, что Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер договорились войти в администрацию США, чтобы в будущем Иванка смогла получить возможность баллотироваться на пост главы государства.

В материале портала URA.ru сообщается, что книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» выйдет в продажу 9 января.