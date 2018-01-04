Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на президентских выборах‍

Вашингтон, 4 января. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп распустил комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций на президентских выборах 2016 года.

Сообщается, что дальнейшее расследование данного вопроса поручено Министерству внутренней безопасности США.

«Несмотря на значительные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, необходимую для этого расследования», — отмечается в заявлении американского главы.

Ранее портал URA.ru сообщал, что Белый дом нашел доказательства многочисленным фактам мошенничества на прошедших выборах президента США.