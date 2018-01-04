Азаров обозначил перспективы туризма на Украине

Москва, 4 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что украинское туристическое будущее находится под вопросом.

«Поедут ли туристы в Украину? Вряд ли. Украина, согласно данным Всемирного экономического форума, заняла 10-е место в списке самых опасных стран для туристов», — написал политик на своей странице в Facebook.

Он отметил, что соседями по рейтингу стали такие страны, как Египет, Гондурас, Кения, Пакистан, Колумбия, Йемен и так далее.

Также он напомнил, что ранее Украина вошла в 10-ку самых небезопасных стран мира по рейтингу «Global Peace Index».

Ранее портал URA.ru сообщал, что с 1 января на Украине вступили в силу новые правила прохождения границы. Теперь попасть в страну можно только пройдя биометрический контроль. Условия работают для граждан 70 государств, в том числе и России.