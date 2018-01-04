Нефть Brent впервые с весны 2015 года подорожала до 68 долларов
Москва, 4 января. Цена нефти марки Brent впервые с мая 2015 года выросла до 68 долларов за баррель.
По данным торгов на лондонской бирже ICE в Лондоне, цена фьючерса с поставкой в марте 2018 года увеличилась на 2,1% и составила $68,01 за баррель.
Напомним, что в последний раз цена нефти этого сорта превышала $68 за баррель 13 мая 2015 года.
Ранее портал URA.ru сообщал, что сделка ОПЕК+ по ограничению объемов добываемой нефти, главными участниками которой являются Россия и Саудовская Аравия, чревата резким обрушением цен после 2018 года.
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