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Украина
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Экономика
Нефть Brent впервые с весны 2015 года подорожала до 68 долларов
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    Нефть Brent впервые с весны 2015 года подорожала до 68 долларов

    5:36  4 Января 2018  /обновлено: 6:21  04 Января 2018
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    Нефть Brent впервые с весны 2015 года подорожала до 68 долларов

    Москва, 4 января. Цена нефти марки Brent впервые с мая 2015 года выросла до 68 долларов за баррель.

    По данным торгов на лондонской бирже ICE в Лондоне, цена фьючерса с поставкой в марте 2018 года увеличилась на 2,1% и составила $68,01 за баррель.

    Напомним, что в последний раз цена нефти этого сорта превышала $68 за баррель 13 мая 2015 года.

    Ранее портал URA.ru сообщал, что сделка ОПЕК+ по ограничению объемов добываемой нефти, главными участниками которой являются Россия и Саудовская Аравия, чревата резким обрушением цен после 2018 года.

    Автор: Ирина Новикова
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    #нефть #brent #биржа
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