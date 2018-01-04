МЧС: В ХМАО восстановлено движение на трассе после ДТП с 10 жертвами

Ханты-Мансийск, 4 января. Пресс-служба МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщила, что движение на трассе «Ханты-Мансийск — Нягань» в Октябрьском районе, где произошло ДТП, унесшее жизни 10 человек, восстановлено,

Отметим, что ранее в окружном управлении МВД сообщали, что на данном участке трассы организовано реверсивное движение.

Ранее портал URA.ru сообщал, что в среду вечером на 158-м километре дороги «Ханты-Мансийск — Нягань» столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster. В результате случившегося погибли 10 человек.