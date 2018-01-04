Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба

Дамаск, 4 января. Военный источник сообщает, что сирийские правительственные войска установили контроль над несколькими зонами на юге провинции Идлиб.

Сообщается, что сирийская армия в среду взяла контроль над еще несколькими деревнями.

При этом отмечается, что, несмотря на прибытие подкрепления, боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» не могут сдержать натиск Сирийской арабской армии и не в состоянии остановить продвижение правительственных войск.

Ранее RT на русском сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне деэскалации в Идлибе самая сложная.