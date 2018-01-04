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Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба
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    Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба

    4:58  4 Января 2018  /обновлено: 6:51  04 Января 2018
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    Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба

    Дамаск, 4 января. Военный источник сообщает, что сирийские правительственные войска установили контроль над несколькими зонами на юге провинции Идлиб.

    Сообщается, что сирийская армия в среду взяла контроль над еще несколькими деревнями.

    При этом отмечается, что, несмотря на прибытие подкрепления, боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» не могут сдержать натиск Сирийской арабской армии и не в состоянии остановить продвижение правительственных войск.

    Ранее RT на русском сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне деэскалации в Идлибе самая сложная.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #саа #идлиб
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