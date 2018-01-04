Сирия: террористы пытались прорвать оборону САА на юге Хамы

Дамаск, 4 января. Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) попытались воспользоваться коридором на юге Хамы, чтобы прорвать линии обороны Сирийской арабской армии.

Сообщается, что правительственные силы вовремя заметили врага и открыли по нему огонь.

По данным военного источника, боевики атаковали позиции сирийской армии недалеко от города Хирбнафса, сообщает Almasdarnews.

Отмечается, что в результате столкновения были уничтожены по меньшей мере трое членов группировки. Оставшиеся боевики были вынуждены отступить в южном направлении.

Ранее RT на русском сообщало, что на юге сирийской провинции Хама террористические группировки нарушили соглашение о зоне деэскалации и обстреляли теплоэлектростанцию «Зара», что привело к её выходу из строя.