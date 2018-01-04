ВВС Израиля нанесли удары по террористам в секторе Газа

Иерусалим, 4 января. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны в четверг нанесли удар по крупной террористической структуре в секторе Газа.

Сообщается, что атака была произведена в ответ на три запуска ракет по территории еврейского государства в среду.

«Армия не допустит попыток нарушения суверенитета Израиля и любых враждебных действий со стороны террористических организаций, включая ХАМАС, и готова к самым разнообразным сценариям развития событий»,— подчеркивается в документе.

Ранее RT на русском сообщало, что израильские ВВС нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, осуществленный с территории анклава.