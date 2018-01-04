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Новости Сирии
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Украина
МИД Украины заявил об отсутствии реального перемирия в Донбассе
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    МИД Украины заявил об отсутствии реального перемирия в Донбассе

    2:35  4 Января 2018  /обновлено: 2:35  04 Января 2018
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    МИД Украины заявил об отсутствии реального перемирия в Донбассе

    Киев, 4 января. Реального прекращения огня в Донбассе не наблюдается, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

    «Я детально рассказал Зигмару (Габриэлю), какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, у нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было больше 60 обстрелов… Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены», — приводит слова Климкина RT.

    Также глава украинского МИД назвал «провокационным шагом» вывод российских военных из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

    Напомним, что ранее министерство иностранных дел России заявило о прекращении деятельности российской стороны в составе СЦКК. Причиной такого шага была названа невозможность продолжения работы российскими специалистами при нынешней позиции украинских властей. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские офицеры могут вернуться в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении.

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #донбасс #украина #перемирие #климкин #габриэль #германия
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