МИД Украины заявил об отсутствии реального перемирия в Донбассе

Киев, 4 января. Реального прекращения огня в Донбассе не наблюдается, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

«Я детально рассказал Зигмару (Габриэлю), какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, у нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было больше 60 обстрелов… Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены», — приводит слова Климкина RT.

Также глава украинского МИД назвал «провокационным шагом» вывод российских военных из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что ранее министерство иностранных дел России заявило о прекращении деятельности российской стороны в составе СЦКК. Причиной такого шага была названа невозможность продолжения работы российскими специалистами при нынешней позиции украинских властей. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские офицеры могут вернуться в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении.