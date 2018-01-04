«Газпром» в 2017 году увеличил добычу газа более, чем на 10%

Москва, 4 января. Председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что за прошлый год добыча газа была увеличена на 12,4%.

«В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 млрд куб. м», — цитирует его РИА Новости.

По словам Миллера, годовой объем добычи составил 471 млрд кубометров.

Также он отметил, что 2017 год стал «годом новых экспортных рекордов компании». Так, экспорт газа в Европу вырос на 8,1%, до 193,6 млрд куб. м. Отмечается, что тенденция к увеличению экспорта фиксируется уже второй год подряд.

Ранее RT на русском сообщало, что глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания рассказал о том, что российская энергетическая корпорация уложила 650 км газопровода «Турецкий поток».