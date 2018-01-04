Лидер «Хезболлы» назвал дату окончательной победы в Сирии

Бейрут, 4 января. Окончательная победа в Сирии возможна через 1-2 года, заявил лидер ливанской партии «Хезболла» Хасан Насрулла. По его словам, вывод шиитских добровольцев зависит от результатов войны и решений сирийских властей.

Как отметил Насрулла, последние сообщения с сирийских фронтов свидетельствуют о большом успехе, однако «окончательная победа над террористами еще не достигнута». По мнению лидера «Хезболлы», ее получится добиться через год или два.

«Группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) сокрушена, но ее боевики еще остаются в Сирии, Ливии и других местах, кроме того, существует еще одна террористическая организация – «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ)», – отметил шиитский политик.

Как подчеркнул Насрулла, сирийский президент Асад сохранит свой пост до конца президентского срока и, по всей видимости, выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах. Глава «Хезболлы» выразил уверенность, что сохранение власти у Асада является одним из главных факторов, «открывших путь к победе».

1 Организация запрещена на территории РФ.