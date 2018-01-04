«Арсенал» и «Челси» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Лондон, 4 января. Матч между британскими футбольными клубами «Арсенал» и «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии закончился ничьей.

Сообщается, что по итогам встречи счет был 2:2. Первый гол на 63-й минуте матча забил полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир. На 68-й минуте счет сравнял полузащитник «Челси» Эден Азар. На 84-й минуте игры гости вырвались вперед за счет удара защитника Маркоса Алонсо.

Однако хозяевам поля удалось отыграться в добавленное время благодаря голу защитника Эктора Бельерина (90).