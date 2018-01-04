Неизвестные похитили из датского музея бутылку самой дорогой в мире русской водки

Копенгаген, 4 января. Из датского музея, расположенного в подвале одного из баров Копенгагена, похитили бутылку самой дорогой в мире водки Russo-Baltique стоимостью в 1,3 миллиона долларов. Об этом рассказал владелец бара Бриан Ингберг.

По словам Ингберга, он взял бутылку напрокат в России примерно полгода назад.

Личности похитителей пока не установлены, однако процесс кражи был снят на камеры видеонаблюдения в музее.

«По-видимому, у них был ключ или копия ключа, они подняли жалюзи, открыли дверь, прошли в бар и вломились в музей водки, который находится в подвале. Хотя всего там 1 200 бутылок водки, они унесли только эту», – приводит слова владельца бара издание «Ura.ru».

Высокая стоимость этой бутылки с водкой обусловлена тем, что для изготовления бутылки были использованы три килограмма золота и серебра, а также та же самая кожа, что пошла на отделку автомобиля 1912 года выпуска, который принимал участие в Ралли Монте-Карло.