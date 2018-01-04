Сирия: правительственные силы уничтожают боевиков с воздуха на востоке Дамаска

Дамаск, 4 января. Военно-воздушные силы Сирии работают на востоке провинции Дамаск, проводя атаки на террористов с воздуха.

Сообщается, что, в то время, как сухопутные войска и специальные отряды охраняют важные точки, сирийская военная авиация уничтожает боевиков.

На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как сирийские истребители сбрасывают бомбы на несколько целей в районах Эрбин и Хараста на востоке Дамаска, говорится в материале портала Muraselon.