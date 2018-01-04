Манафорт подал в суд на Минюст США и спецпрокурора Мюллера

Вашингтон, 4 января. Экс-руководитель избирательного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на специального прокурора Роберта Мюллера, заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, а также министерство юстиции США.

Как сообщается, Манафорт обвиняет Мюллера и Розенстайна в том, что те превысили свои полномочия.

«Действия Минюста и господина Розенстайна при издании приказа о назначении на должность (Роберта Мюллера, прим. ФАН) и действия господина Мюллера в соответствии с полномочиями, предоставленными ему данным приказом, были необоснованными, своенравными и не соответствовали закону», – гласит иск Манафорта.

В конце октября Манафорту были предъявлены обвинения в сокрытии от властей США лоббистской работы на Украине. Полный перечень обвинений состоит из 12 статей, включая заговор против США, пишет RT.