Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон «лишился рассудка»

Вашингтон, 4 января. Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание своего бывшего советника Стива Бэннона, который заявил, что встреча представителей предвыборного штаба Трампа с россиянкой Натальей Весельницкой была «предательской» и «непатриотичной».

По мнению Трампа, после увольнения из Белого дома, Бэннон «лишился не только работы, но и рассудка».

Позицию американского президента поддержала его пресс-секретарь Сара Сандерс, которая заявила, что считает высказывание Бэннона «просто смешным». Кроме того, она напомнила, что сам Бэннон ранее называл расследование якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США «полным фарсом».

«Так что если кто и непоследователен, то это он», — заявила Сандерс.

Напомним, что бывший советник Трампа Стивен Бэннон раскритиковал Дональда Трампа-младшего за то, что тот провел встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года в Нью-Йорке.