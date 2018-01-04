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Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон «лишился рассудка»
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    Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон «лишился рассудка»

    1:20  4 Января 2018  /обновлено: 1:20  04 Января 2018
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    Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон «лишился рассудка»

    Вашингтон, 4 января. Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание своего бывшего советника Стива Бэннона, который заявил, что встреча представителей предвыборного штаба Трампа с россиянкой Натальей Весельницкой была «предательской» и «непатриотичной».

    По мнению Трампа, после увольнения из Белого дома, Бэннон «лишился не только работы, но и рассудка».

    Позицию американского президента поддержала его пресс-секретарь Сара Сандерс, которая заявила, что считает высказывание Бэннона «просто смешным». Кроме того, она напомнила, что сам Бэннон ранее называл расследование якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США «полным фарсом».

    «Так что если кто и непоследователен, то это он», — заявила Сандерс.

    Напомним, что бывший советник Трампа Стивен Бэннон раскритиковал Дональда Трампа-младшего за то, что тот провел встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года в Нью-Йорке.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #трамп #сандерс #белый дом #бэннон
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