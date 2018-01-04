Кличко забыл украинский язык во время выступления перед киевлянами

Киев, 4 января. Мэр Киева Виталий Кличко в ходе выступления перед жителями украинской столицы забыл государственный язык.

Сообщается, что во время выступления на Софийской площади Кличко обратил внимание горожан на новогоднюю иллюминацию, которой украшен Киев к праздникам. Желая сравнить украшенный город со звездным небом Кличко забыл данное словосочетание на украинском языке и заменил его фразой собственного сочинения. Вместо «зоряне небо» градоначальник сказал «зіркове нібо».

Данная ошибка была с иронией воспринята пользователями Сети.