Сайт The DeathList опубликовал список знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году

Вашингтон, 4 января. Сайт под названием The DeathList, ежегодно публикующие списки знаменитостей, которые могут умереть в новом году, опубликовал список на 2018 год. В него вошли 50 человек.

Данный сайт руководствуется двумя правилами. Во-первых, все кандидаты должны быть достаточно знамениты, чтобы их смерть заметили мировые СМИ. Во-вторых, из прошлогоднего списка в новый могут попасть не более 25 кандидатов.

В 2017 году сайту удалось предсказать смерть основателя Playboy Хью Хефнера, телеведущего Брюса Форсайта, певца Фатса Домино, боксёра Джейка Ламотта и еще нескольких человек. Стоит отметить, что точность прогноза сайта составляет в среднем лишь 20%.

В список 2018 года вошли актёр Кирк Дуглас, муж королевы Елизаветы II принц Филипп, бывший руководитель Зимбабве Роберт Мугабе, экс-президент США Джордж Буш-старший, физик Стивен Хокинг и многие другие.