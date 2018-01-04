Командующий КСИР объявил об окончании «смуты  в Иране»

Тегеран, 4 января. Командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что «смута 2017 года» завершилась в Иране без успеха для демонстрантов.

«Объявляю о провале смуты 2017 года… Число протестующих было малым и не превысило во всём Иране 15 тыс. человек», — приводит слова Джаафари RT.

Кроме того, командующий КСИР обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию в том, что те инициировали проникновение боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) на территорию Ирана.

Напомним, что с 28 декабря в Тегеране и ряде других крупных городов Ирана проходили масштабные акции протеста. По мнению экспертов, беспорядки инспирированы Соединенными Штатами Америки, которые могли готовить для Ирана сценарий «цветной революции».

Косвенным подтверждением тому является одобрение и поддержка, которую официальный Вашингтон выражал демонстрантам.

1 Организация запрещена на территории РФ.