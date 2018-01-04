Климкин пообещал «достать» немецкие компании, работающие в Крыму

Киев, 4 января. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил политической и юридической ответственностью немецким компаниям, которые работают в Крыму, несмотря на санкции ЕС.

Представители МИД Украины утверждают, что, в частности, следующие автомобильные концерны якобы ведут деятельность в Крыму в обход санкций: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus.

Как заявил глава украинского внешнеполитического ведомства, Украина уже «очень многое сделала», чтобы не допустить повторения ситуации, подобной сделке с турбинами Siemens.

«И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам — например, Volkswagen или Adidas — Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем — достанем не только политическими, но и юридическими методами», — приводит слова Климкина RT.

Напомним, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании Siemens к структурам «Ростеха», касающийся поставок турбин в Крым.