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Украина
Климкин пообещал «достать» немецкие компании, работающие в Крыму
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    Климкин пообещал «достать» немецкие компании, работающие в Крыму

    0:01  4 Января 2018  /обновлено: 0:02  04 Января 2018
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    Климкин пообещал «достать» немецкие компании, работающие в Крыму

    Киев, 4 января. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил политической и юридической ответственностью немецким компаниям, которые работают в Крыму, несмотря на санкции ЕС.

    Представители МИД Украины утверждают, что, в частности, следующие автомобильные концерны якобы ведут деятельность в Крыму в обход санкций: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus.

    Как заявил глава украинского внешнеполитического ведомства, Украина уже «очень многое сделала», чтобы не допустить повторения ситуации, подобной сделке с турбинами Siemens.

    «И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам — например, Volkswagen или Adidas — Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем — достанем не только политическими, но и юридическими методами», — приводит слова Климкина RT.

    Напомним, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании Siemens к структурам «Ростеха», касающийся поставок турбин в Крым.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #украина #крым #климкин #германия #siemens
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