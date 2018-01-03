Названы главные успехи ВКС РФ в Сирии: освобождение Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора

Москва, 3 января. Благодаря сирийской кампании Россия смогла продемонстрировать миру итоги военной реформы и достижения оборонной промышленности, а также значительно укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил об окончании военной операции в Сирии и провел церемонию награждения ее участников. Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин был награжден званием Героя России. Как отмечают эксперты, именно Суровикин сумел переломить ход военных действий и организовать разгром террористических группировок.

Главными достижениями российских военных в Сирии называют освобождение Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора, а также предотвращение захвата боевиками сирийской столицы в самом начале кампании. Все это позволило не только разгромить террористов, но и вернуть сирийским властям контроль над важнейшей инфраструктурой страны, а также сохранить сирийскую государственность пишет Ura.ru.

После вывода значительной части российского контингента из Сирии, на территории страны продолжат работу две российских военных базы.