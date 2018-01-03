ФРГ скептически относится к идее поставок оружия на Украину – Габриэль

Киев, 3 января. Руководство Германии скептически относится к тому, что поставки вооружения Украине поспособствуют урегулированию ситуации в Донбассе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на брифинге в Киеве.

Власти США ранее одобрили план поставок летального оружия Украине, включая противотанковые ракеты Javelin. Как заявила ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, решение Вашингтона было принято для «обеспечения защиты территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Если чего-то много в этом регионе, то это вооружения… Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь в решении конфликта, но мы все-таки достаточно далеко от этого конфликта…», – заявил Габриэль.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что поставки оружия на Украину не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе, а наоборот лишь приведут к новому витку эскалации. Против поставок выступают также и видные европейские политики, например бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.