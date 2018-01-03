МИД Германии настаивает на вводе вооруженных миротворцев в Донбасс

Киев, 3 января. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса. С таким предложением он выступил на брифинге в Киеве, состоявшемся в эту среду.

По его словам, Германия и Франция будут вести работу, чтобы разместить на территории Донбасса «реальную миротворческую миссию».

«Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница», — заявил в своем выступлении глава МИД Германии.

Напомним, что президент России Владимир Путин в прошлом году выступил в поддержку идеи размещения миротворцев ООН в Донбассе. Однако российский лидер уточнял, что речь может идти лишь об обеспечении безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. Он отметил, что миротворцы могут находиться в Донбассе лишь на линии разграничения.