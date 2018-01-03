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Полицейский в Чечне был убит бывшим сотрудником правоохранительных органов – источник
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    Полицейский в Чечне был убит бывшим сотрудником правоохранительных органов – источник

    22:55  3 Января 2018  /обновлено: 0:28  04 Января 2018
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    Полицейский в Чечне был убит бывшим сотрудником правоохранительных органов – источник

    Грозный, 3 января. Подозреваемый в убийстве начальника отделения полиции чеченского села Автуры Абубакара Устарханова ранее был сотрудником правоохранительных органов Чечни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    Ранее сообщалось, что руководитель отделения полиции села Автура, расположенного в Шалинском районе, был расстрелян при выходе из сельского магазина. Сейчас правоохранительные органы республики ведут розыск подозреваемого в убийстве – ранее осужденного 27-летнего местного жителя пишет «Ura.ru».

    «Расстрелявший полицейского уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов ранее работал в правоохранительных органах, имеет высшее юридическое образование», – приводит слова собственного источника РИА Новости.

    Как сообщается, после нападения, преступник покинул место преступления на автомобиле Toyota Camry, принадлежавшем убитому. Позже автомобиль был найден брошенным на окраине села. Сейчас ведется розыск подозреваемого.

    Автор: Антон Зарубин
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    #чечня #полиция #автуры #устарханов
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