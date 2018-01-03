ФАН публикует список погибших в крупном ДТП в ХМАО

Москва, 3 января. Крупная авария с участием автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошла вечером в среду на 158-м километре трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался список погибших в ДТП.

Погибшие:

1. Станислав К., 1947

2. Артем Н., 2009

3. Татьяна К., 1982

4. Вячеслав К., 2017

5. Виталий К., 1975

6. Ларион Г., 1976

7. Раиса Г., 1950

8. Ксения Г., 2013

9. Иван Г., 2005

10. Марина Г., 1976

Следственное управление СК РФ по ХМАО уже начало проверку по факту произошедшего. В свою очередь, прокуратура ХМАО приступила к проверке состояния дороги на месте инцидента.

Как ранее сообщало МЧС, данный участок трассы находился в нормальном состоянии, дорога регулярно очищалась от снега, гололеда на ней не наблюдалось, пишет «Ura.ru».

На месте ДТП ведут работу специалисты экстренных служб