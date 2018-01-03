Режим перемирия нарушался в провинции Идлиб и пригородах Дамаска – МО РФ

Москва, 3 января. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии за последние сутки в целом оставалась стабильной, однако были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригородах Дамаска. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной», – гласит сообщение российского оборонного ведомства.

Как сообщается, за последние сутки были проведены двенадцать рабочих встреч и переговоров, посвященных вопросу примирения враждующих сторон. В нескольких встречах приняла участие группа шейхов, имеющих значительное влияние на незаконные вооруженные формирования в определенных сирийских провинциях

Вместе с администрацией провинции Эль-Кунейтра ведется работа о выработке соглашения о присоединении к режиму прекращения огня населенных пунктов Хамидия, Мадждулия, Джуббата-эль-Хашаб. Кроме того, продолжаются переговоры с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск и Хама.

За сутки в свои дома вернулись 123 человека: 14 из провинции Хомс и 109 – из провинции Дейр-эз-Зор.