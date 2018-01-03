Глава СБУ рассказал об «охоте» на украинских граждан в России

Киев, 3 января. Служба безопасности Украины заявила, что российские спецслужбы якобы «ведут охоту» на украинских граждан в России. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации», — заявил глава СБУ.

Он добавил, что украинцев якобы пытаются массово выманить в Россию, при этом наибольший интерес представляют участники так называемой АТО. Грицак также призвал граждан Украины отказаться от поездок в Россию, даже в том случае, если речь идет о поездке к родственникам.