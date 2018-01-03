18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
МИД Германии настаивает на вводе вооруженных миротворцев в Донбасс
Россия
Глава ПФ России рассказал, какие уровни пенсионной системы требуют преобразований
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава ПФ России рассказал, какие уровни пенсионной системы требуют преобразований

    22:09  3 Января 2018  /обновлено: 22:14  03 Января 2018
    82

    Глава ПФ России рассказал, какие уровни пенсионной системы требуют преобразований

    Москва, 3 января. Стимуляция развития разных уровней пенсионной системы в России окажет благоприятное влияние на ситуацию при повышении пенсионного возраста в стране. С таким заявлением выступил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

    Дроздов напомнил, что кроме обязательного государственного уровня пенсионной системы в стране будут развиваться также корпоративный и добровольный.

    По его словам, государственный уровень пенсионной системы уже был затронут преобразованиями: например, в стране было увеличено количество лет, необходимых для назначения страховой пенсии. Кроме того, было изменено минимальное количество баллов, требуемых для получения пенсии.

    Вторым уровнем пенсионной системы он назвал корпоративные системы. По словам главы ПФР, будут изменены нормы в законодательстве для стимулирования их развития. От этого выиграют, в частности те, кто работают на вредном или опасном производстве.

    К третьему уровню Дроздов отнес добровольную пенсионную систему. В него входят компании, относящиеся к топливно-энергетическому комплексу России, а также предприятия сферы транспорта и финансов.

    Как отметил глава ПФР, его ведомство напрямую отвечает за первое из перечисленных направлений. Дроздов подчеркнул, что государственная система требует не реформ, а отдельных улучшений.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #дроздов #пенсия #пфр #пенсионный фонд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Режим перемирия нарушался в провинции Идлиб и пригородах Дамаска – МО РФ

      22:22 3 Января 2018 69
      Читать
      17:42
      Сегодня

      Ласточку делали, током пытали: вернувшийся из плена житель Краматорска рассказал о пытках в СБУ
      17:14
      Сегодня

      В Кремле назвали темы переговоров Путина и премьера Индии
      16:55
      Сегодня

      Четыре ребенка и шестеро взрослых погибли в ДТП в ХМАО
      14:47
      Сегодня

      Глава МИД ФРГ приедет на линию разграничения у Мариуполя во время визита на Украину
      13:37
      Сегодня

      Постпред РФ заявил о громком треске в «трансатлантической сцепке» ЕС и США

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 9119

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9660

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16252

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3249

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1849
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      12:43   3 Января 2018
      6461
      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      12:42   3 Января 2018
      1118
      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      7:41   3 Января 2018
      8259
      Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына

      Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына

      4:50   3 Января 2018
      351