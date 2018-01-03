Глава ПФ России рассказал, какие уровни пенсионной системы требуют преобразований

Москва, 3 января. Стимуляция развития разных уровней пенсионной системы в России окажет благоприятное влияние на ситуацию при повышении пенсионного возраста в стране. С таким заявлением выступил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Дроздов напомнил, что кроме обязательного государственного уровня пенсионной системы в стране будут развиваться также корпоративный и добровольный.

По его словам, государственный уровень пенсионной системы уже был затронут преобразованиями: например, в стране было увеличено количество лет, необходимых для назначения страховой пенсии. Кроме того, было изменено минимальное количество баллов, требуемых для получения пенсии.

Вторым уровнем пенсионной системы он назвал корпоративные системы. По словам главы ПФР, будут изменены нормы в законодательстве для стимулирования их развития. От этого выиграют, в частности те, кто работают на вредном или опасном производстве.

К третьему уровню Дроздов отнес добровольную пенсионную систему. В него входят компании, относящиеся к топливно-энергетическому комплексу России, а также предприятия сферы транспорта и финансов.

Как отметил глава ПФР, его ведомство напрямую отвечает за первое из перечисленных направлений. Дроздов подчеркнул, что государственная система требует не реформ, а отдельных улучшений.