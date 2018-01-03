Дальние бомбардировщики ВКС РФ получат интеллектуальную авионику

Москва, 3 января. Модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 ВКС РФ получат новую интеллектуальную информационно-управляющую систему (ИУС). Об этом сообщает корпоративный журнал «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

Как сообщается, новый комплекс бортового оборудования успешно прошел испытания в Сирии в ходе военной операции ВКС РФ.

Новая ИУС использует современные алгоритмы боевого применения, что позволяет ей максимально автоматизировать управление как системами бомбардировщика, так и его вооружением. Отмечается, что использование новейшей авионики позволит не только расширить спектр боевых задач самолета, но и упростить предполетную подготовку, а также уменьшить нагрузку на пилотов.

Подчеркивается, что благодаря данной ИУС в ряде ситуаций не требуется постоянного присутствия человека для решения летных задач.

Напомним, что впервые данная авионика была установлена на истребителе Су-35 и испытана при боевых вылетах в Сирии.