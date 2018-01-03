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Донбасс: МИД Германии призвал к выполнению минских соглашений для реального перемирия
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    Донбасс: МИД Германии призвал к выполнению минских соглашений для реального перемирия

    21:33  3 Января 2018  /обновлено: 21:36  03 Января 2018
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    Донбасс: МИД Германии призвал к выполнению минских соглашений для реального перемирия

    Киев, 3 января. Руководитель министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал все стороны конфликта выполнить минские соглашения для установления реального перемирия в Донбассе. Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал на брифинге в Киеве.

    «Надо продолжать выполнение минских соглашений и содействовать тому, чтобы было установлено настоящее перемирие, чтобы был установлен длительный мир», – заявил Габриэль.

    Министр иностранных дел Германии также выступил за возвращение российских офицеров в состав Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

    Напомним, что ранее министерство иностранных дел России объявило, что российская сторона прекращает сотрудничество в рамках работы СЦКК. Причиной стала позиция украинских властей, создававшая трудности в работе Центра. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва допускает возвращение офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст для них условия, позволяющие выполнять свою работу.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #донбасс #украина #минские соглашения #перемирие #габриэль
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