Украинский суд отказался считать Саакашвили лицом, нуждающимся в дополнительной защите

Киев, 3 января. Окружной административный суд Киева отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

«В удовлетворении иска отказать», – сказала судья Татьяна Скочок на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

Ранее Саакашвили обратился в суд с требованием признать противоправным и отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в оформлении документов о признании его беженцем или лицом, которому необходима дополнительная защита.

Стоит отметить, что в настоящее время Саакашвили является лицом без гражданства и обладает специальным документом, который разрешает ему оставаться на территории Украины до марта 2018 года.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, когда экс-президент Грузии находился за пределами Украины. 10 сентября Саакашвили и его сторонники прорвали кордон полиции на пограничном пункте пропуска «Шегини» во Львовской области в результате чего экс-президент Грузии смог «прорваться» на территорию Украины из Польши. После чего Саакашвили при поддержке ряда политических сил организовал акции протеста в Киеве с требованием отставки Петра Порошенко.

Позднее против Саакашвили было возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. Сейчас экс-президенту Грузии грозит до пяти лет тюрьмы.