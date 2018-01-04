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Украина
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Весь мир
Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу
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    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    6:00  4 Января 2018
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    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    Сирия, 4 января. САА при поддержке ВКС РФ выбила террористов «Джебхат ан-Нусры»1 из ряда территорий в Идлибе и Хаме, в Харасте продолжаются перестрелки между САА и боевиками, при взрыве в Аль-Бабе пострадало четверо мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Алеппо, Идлибе и Хаме.   

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Джебхат ан-Нусры» поселения Алеппо, Идлиба и Хамы.     

    «Исламское государство»1: потеряло поддержку 40 боевиков в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в районе Харасты, теряет позиции в Идлибе и Хаме.

    Курды: противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    В городе Хараста, расположенном в Восточной Гуте, в течение суток продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками за контроль над военной базой. Боевики захватили ряд зданий населенного пункта, а также пытались установить контроль над автозаправочной станцией. Солдаты армии САР выбили радикалов со стратегического пункта. В результате перестрелок несколько десятков исламистов было нейтрализовано, сообщалось также, что один из боевиков попал в плен САА. В середине дня, по сведениям информационного агентства Qasioun News, в Харасту прибыло подкрепление правительственных войск. Позже  местный источник в Twitter (@HalabTodayTV) передавал, что САА освободила несколько кварталов города, однако под контролем исламистов остались некоторые здания.

    Перестрелки между САА и боевиками фиксировались также в районе Айн Тарма и недалеко от Ирбина, писал источник в Twitter (@HalabTodayTV).

    После вывода боевиков радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» из юго-западной части провинции Дамаск, саперы Сирийской арабской армии (САА) начали вести работы по разминированию территорий. Военный Telegram-канал (@C_Military1) писал, что инженерные бригады армии САР зачищают от взрывных устройств высоту Телль аль-Лауз в окрестностях города Бейт Джинн.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» на юго-западе провинции Алеппо. Об этом сообщал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@JulianRoepcke).

    Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) атаковала позиции «Тахрир аш-Шам» со стороны города Ханассер в направлении восточных границ соседней провинции Идлиб.

    В городе Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо прогремел взрыв. По данным источника в сети Telegram (@NRVR11), в результате происшествия пострадало четыре мирных жителя населенного пункта.

    Боевики открыли огонь по административному центру региона. Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) писал, что снаряд, выпущенный радикалами, упал в районе Аш-Шухба.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях в восточной части провинции Дейр-эз-Зор снова отмечались столкновения между бойцами курдского ополчения и террористами «Исламского государства». «Демократическая армия» окружила исламистов в городе Хаджин. Курдский Twitter-канал (@QSD_Jabha) писал, что порядка 40 боевиков ИГИЛ1 сложили оружие и сдались бойцам SDF.

    Напомним, террористы ИГ бежали на захваченные курдами территории под натиском ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) во время боевых действий в районе Абу Кемаля.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    Российская авиация бомбила позиции радикалов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Ас-Сияди, Кафрия и города Ат-Тамания в южной части провинции Идлиб. Об этом писал на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV) один из местных источников. Smart News Agency передавало также, что военные самолеты нанесли удары по опорным пунктам боевиков в районе Синджара и Маарет ан-Нумана.

    При поддержке ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвижение в регионе. Военный Twitter-канал (@SyriaWar2) сообщал, что правительственные войска выбили исламистов «Тахрир аш-Шам» из населенных пунктов Мушейрифа, Кулаят Тавайба и Раджм аль-Машайрифа. Позже один из местных источников в сети Telegram (@hosienmortadapressnew) писал, что САА взяла под контроль деревни Умм Сухейридж и Ад-Дурайбия, а также железнодорожную станцию Умм Сухейридж. В конце дня бои между САА и «Ан-Нусрой» фиксировались в районе населенного пункта Атшана, передавал один из источников в сети Telegram (@NRVR11).

    Боевики группировки «Джейш аль-Наср» открыли огонь из пулеметов по позициям Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Ан-Ниха в южной части провинции Идлиб. Об этом сообщил в Telegram (@alnsrarmy) один из местных источников.

    Провинция Ракка

    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    Административный центр провинции Ракка остается одним из самых опасных для местного населения городом Сирии. К такому выводу пришли активисты, по данным которых за последние полтора месяца от взрывов мин, заложенных при отступлении террористами «Исламского государства», погибло более 60 мирных сирийцев. Данная информация опубликована в Twitter (@nfcinereporter). Напомним, работы по разминированию и восстановлению города ведут бойцы Демократических сил Сирии (SDF). Ранее сообщалось, что население Ракки начало самостоятельно производить кирпич для дальнейшей реконструкции зданий. Кроме того, активисты писали, что жители своими силами расчищают завалы.

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    Боевики группировки «Джейш аль-Наср» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Хавин в восточной части провинции Хама. Об этом сообщил военный источник в Telegram (@alnsrarmy).

     Местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@sy_justice), что интенсивные перестрелки между правительственными войсками и террористами отмечались в окрестностях поселений Рахаджан и Аш-Шакусия. Ранее армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков «Джебхат ан-Нусры» шесть населенных пунктов региона.

    Информационное агентство SANA передает, что в Хаму прибыло две машины скорой помощи от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 4 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, в Харасте продолжаются бои за военную базу

    Неизвестные боевики обстреляли автомобиль, двигавшийся по трассе к Мосулу. По данным информационного агентства Iraqi News, в машине находилось три человека, все они погибли на месте.

    В Багдаде были задержаны двое радикалов «Исламского государства», готовившие ряд взрывов в разных частях иракской столицы. Об этом сообщало информагентство Iraqi News. Позже стало известно, что на юге города сдетонировали две мины. В результате происшествий погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения.

    Военный источник передавал в социальной сети Twitter (@andrevasiliev80), что солдаты иракской армии нейтрализовали группу террористов ИГИЛ, пытавшихся проникнуть на территорию страны из сирийской провинции Хасака.

    Бойцы отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» начали возводить укрепления на границе с Сирией, передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, фортификационные сооружения должны предотвратить возможные попытки террористов «Исламского государства» проникнуть на территорию страны. Общая протяженность оборонительных насыпей, по утверждениям командования «Хашд аш-Шааби», составит 120 километров.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #хама #вкс рф #мосул #ирак #саа #багдад #ракка #идлиб #хараста #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе
    Сирия новости 3 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, САА приступила к разминированию окрестностей Бейт Джинна
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