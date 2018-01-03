Украинская полиция назвала причину смерти правозащитницы Ноздровской

Киев, 3 января. Национальная полиция Украины назвала предварительную причину смерти правозащитницы Ирины Ноздровской.

Глава пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что Ноздровской умерла от множественных колото-резаных ран.

«На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти», — сказал он.

Жукович также добавил, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью Ноздровской.

Напомним, 2 января в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело украинской правозащитницы Ирины Ноздровской с признаками насильственной смерти. Данное убийство вызвало резонанс в украинском обществе. В этот же день у здания Нацполиции Киевской области собрался стихийный митинг с требованием найти убийц, передает URA.RU.