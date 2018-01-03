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Политика
Генсек ООН поддержал открытие каналов связи между Южной и Северной Кореей
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    Генсек ООН поддержал открытие каналов связи между Южной и Северной Кореей

    21:22  3 Января 2018  /обновлено: 21:22  03 Января 2018
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    Генсек ООН поддержал открытие каналов связи между Южной и Северной Кореей

    Нью-Йорк, 3 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал создание канала связи между Южной и Северной Кореей. Об это заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

    «Генеральный секретарь приветствует открытие межкорейского канала связи. Мы остаемся привержены обеспечению выполнения резолюций Совета Безопасности по денуклеаризации Корейского полуострова и надеемся, что усиление дипломатических инициатив поможет достичь этой цели», – заявил Хак.

    Как отметил представитель всемирной организации, наличие диалога между двумя странами Корейского полуострова – «всегда хорошее развитие ситуации».

    Напомним, что глава министерства Южной Кореи по делам объединения Чо Мен Гюн подал предложение о проведении встречи на высоком уровне в пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне. На этой встрече должен был обсуждаться вопрос об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Пхеньян ответил лишь через сутки, предложив открыть «горячую линию». Как сообщает южнокорейское министерство по делам объединения, канал связи начал работу в среду утром.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #кндр #переговоры #южная корея #гутерреш #канал связи
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