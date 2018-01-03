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Весь мир
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Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе
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    Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе

    22:30  3 Января 2018
    1584

    Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе

    Сирия, 3 января. При взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе, в Харасте продолжаются интенсивные перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: веду обстрел позиций боевиков в Харасте, при поддержке ВКС РФ противостоят «Джебхат ан-Нусре»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе, ведет бои с САА в Алеппо и Хаме.

    Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе

    Военный источник в сети Telegram (@C_Military1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) заняла позиции на высоте Аль-Хамар к югу от города Бейт Джинн. Напомним, правительственным войскам удалось заключить перемирие с боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». В соответствии с соглашением, исламисты сдали свои позиции в Западной Гуте и были эвакуированы в провинции Даръа и Идлиб.

    В Харасте и ее окрестностях продолжаются интенсивные перестрелки между САА и незаконными вооруженными группировками. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR),в этом районе армию САР поддерживают сирийские ВВС.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе

    Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) наносит удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Расм аль-Исса. С воздуха правительственные войска поддерживают ВКС РФ и ВВС Сирии.

    В городе Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо прогремел взрыв. По данным источника в сети Telegram (@NRVR11), в результате происшествия пострадало четыре мирных жителя населенного пункта.

    Боевики открыли огонь по административному центру региона. Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) пишет, что снаряд, выпущенный радикалами, упал в районе Аш-Шухба.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе

    Боевики группировки «Джейш аль-Наср» открыли огонь из пулеметов по позициям Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Ан-Ниха в южной части провинции Идлиб. Об этом сообщает в Telegram (@alnsrarmy) один из местных источников.

    В районе населенного пункта Атшана зафиксированы боестолкновения между правительственными войсками САР и террористами «Тахрир аш-Шам», передает один из источников в сети Telegram (@NRVR11). Ранее солдаты армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ освободили от боевиков «Ан-Нусры» несколько населенных пунктов региона.

    Провинция Хама

    Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться в провинции Хама, освобождая от террористов «Джебхат ан-Нусры» территории на пути своего следования. Один из источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@SMARTNewsAgency), что артиллерия правительственных войск ведет обстрел опорных пунктов исламистов в окрестностях населенного пункта Харб Нафса на юге региона. Ранее перестрелки между армией САР и боевиками «Тахрир аш-Шам» отмечались недалеко от поселений Рахаджан и Аш-Шакусия.

    Информационное агентство SANA передает, что в Хаму прибыли две машины скорой помощи от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #идлиб #джебхат ан-нусра #хараста #тахрир аш-шам #бейт джинн
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    Сирия новости 3 января 22.30: при взрыве в Аль-Бабе пострадало четыре мирных жителя, «Джейш аль-Наср» обстреливает САА в Идлибе
    Сирия новости 3 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, САА приступила к разминированию окрестностей Бейт Джинна
    Сирия новости 3 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освобождает от «Ан-Нусры» поселения Идлиба, в Дамаске ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»
    Сирия новости 3 января 12.30: в Харасте продолжаются бои за военную базу, 60 мирных жителей Ракки погибло в течение 1,5 месяцев
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