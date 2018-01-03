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Политика
Бывший фотограф Обамы опубликовал снимок «ядерной кнопки» президента США
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    Бывший фотограф Обамы опубликовал снимок «ядерной кнопки» президента США

    21:01  3 Января 2018  /обновлено: 21:02  03 Января 2018
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    Бывший фотограф Обамы опубликовал снимок «ядерной кнопки» президента США

    Вашингтон, 3 января. Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал снимок «ядерной кнопки», которая расположена на столе в Овальном кабинете Белого дома.

    Соуза опубликовал фотографию на фоне полемики между нынешним президентом США Дональдом Трампом с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее лидер КНДР заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе, отметив, что наличие ядерного оружия помогает Пхеньяну избежать войны с США. Позднее Дональд Трамп заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, однако она гораздо больше и мощнее, чем у лидера КНДР.

    Соуза опубликовал снимок, на котором запечатлена небольшая красная кнопка в прямоугольном деревянном пенале с гербом президента США. Кроме того, рядом с кнопкой находится табличка с надписью «Трудные решения непросты».

    «К счастью, красная кнопка здесь не для того, чтобы начать войну, — она используется для вызова помощника», — подписал снимок Соуза.

    Однако это был не единственный снимок, опубликованный бывшим фотографом Обамы. Соуза также опубликовал фотографию «ядерного чемоданчика», который поднимает на борт президентского самолета один сотрудников Белого дома. Внешне чемоданчик напоминает обычную сумку. Фотография сопровождалась фразой «Бог хранит нас».

     

    God help us.

    Публикация от Pete Souza (@petesouza)

    Напомним, в ночь на 1 января лидер КНДР заявил, что Пхеньян завершил создание ядерных сил, а также призвал запустить массовое производство межконтинентальных баллистических ракет, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #обама #трамп #кндр #ким чен ын #ядерная кнопка #ядерный чемоданчик
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