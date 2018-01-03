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Спорт
Зарплата Габулова в «Брюгге» ниже, чем была в «Арсенале»
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    Зарплата Габулова в «Брюгге» ниже, чем была в «Арсенале»

    20:34  3 Января 2018  /обновлено: 20:34  03 Января 2018
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    Зарплата Габулова в «Брюгге» ниже, чем была в «Арсенале»

    Москва, 3 января. По информации Федерального агентства новостей, зарплата вратаря сборной России Владимира Габулова в бельгийском клубе «Брюгге» ниже, чем была в «Арсенале».

    По словам источника, в клубе из Тулы 34-летний футболист зарабатывал порядка 500 тысяч евро в год (около 2,5 миллионов рублей в месяц - прим. ФАН), в то время как зарплата голкипера на новом месте будет примерно в 2,5 раза ниже.

    На счету Габулова 20 матчей чемпионата России в текущем сезоне, 23 пропущенных мяча и шесть «сухих» матчей.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #арсенал #габулов #брюгге
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