Зарплата Габулова в «Брюгге» ниже, чем была в «Арсенале»

Москва, 3 января. По информации Федерального агентства новостей, зарплата вратаря сборной России Владимира Габулова в бельгийском клубе «Брюгге» ниже, чем была в «Арсенале».

По словам источника, в клубе из Тулы 34-летний футболист зарабатывал порядка 500 тысяч евро в год (около 2,5 миллионов рублей в месяц - прим. ФАН), в то время как зарплата голкипера на новом месте будет примерно в 2,5 раза ниже.

На счету Габулова 20 матчей чемпионата России в текущем сезоне, 23 пропущенных мяча и шесть «сухих» матчей.