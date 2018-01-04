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Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо
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    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    7:00  4 Января 2018
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    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    Сирия, 4 января. ИГ1 продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо; в пригород Дамаска Харасту прибыло подкрепление боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заставили «Хайят Тахрир аш-Шам» отступить из ряда населенных пунктов в провинции Идлиб.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: пытается удержать занимаемые позиции в провинции Алеппо.

    «Исламское государство»:1 провело неудачную атаку в районе иракского города Бафаз.

    ВС Турции: перебросили танковый батальон в населенный пункт Азаз в провинции Алеппо.

    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    Ситуация в пригороде Дамаска Харасте продолжает оставаться напряженной. Как сообщает источник в Telegram (@abdussamaddagul), в район ведения боевых действий прибыли подкрепления террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам», а также вооруженных группировок «Лива Фаджер аль-Умма» и «Файлак ар-Рахман». Отмечается, что у боевиков на вооружении имеются танки, беспилотные летательные аппараты и противотанковые управляемые ракеты. Кроме этого, против правительственных войск действуют снайперы.

    По данным источника в Twitter (@Sohayb_Masri1), боевики обстреливают позиции САА из районов Джобар, Айн-Терма и Кафер-Батна.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    Как сообщает источник в Twitter (@Elly_Ammar), для усиления группировки турецких войск из северной части Алеппо в район населенного пункта Азаз был переброшен танковый батальон ВС Турции. Отмечается, что данные действия турецкой стороны направлены на подготовку к операции по блокированию курдского кантона Африн.  

    На западе провинции Алеппо, как пишет Telegram-канал @nors2017, «Хайят Тахрир аш-Шам» сосредоточил все свои усилия на удержании занимаемых позиций и не предпринимает активных действий, оборудуя минометные позиции, которые могут угрожать позициям САА в районе населенного пункта Расм-Эс-Саяль. Отмечается, что, кроме этого, «Хайят Тахрир аш-Шам» может перебросить в район Рашадия несколько отрядов боевиков из Маарет-аль-Нуман.  

    По информации, опубликованной на странице в Twitter @MOAZALSHAMY, радикальные исламисты произвели минометный обстрел правительственных войск в районе населенного пункта Хандарат.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    В районе населенного пункта Сальхия, по данным источника в Twitter @sayed_ridha, может действовать несколько десятков боевиков «Исламского государства». Часть из них — те, которым ранее удалось отступить из районов наступления САА, часть — из состава так называемых «спящих ячеек» и часть — из состава группировки, прошедшей подготовку на военной базе США в Аш-Шаддади.

    Напомним,  ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на американских базах в Ат-Танфе и Аш-Шаддади проходят подготовку боевики «Новой сирийской армии» и других вооруженных группировок, в состав которых входит около тысячи боевиков «Исламского государства», выведенных ранее под прикрытием США из Ракки и с восточного берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

    Как пишет источник в Twitter (@hxhassan), курдские вооруженные формирования продолжают зачистку и разминирование населенного пункта Хаджин, полностью блокируя город.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    Как сообщает Telegram-канал @UnitedNetworksFSNN, вооруженные группировки в районе административного центра провинции Даръа проводят перегруппировку сил для возможного наступления на город. Отмечается, что если это наступление будет успешным, боевики могут перейти к более широкомасштабным действиям по блокированию Даръа. Для этого боевики могут начать параллельное наступление из районов населенных пунктов Этба и Альма в сторону Шейх-Мискин и Намер соответственно.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отступают на юге провинции Идлиб, сообщает источник в Twitter (@World_On_Alert). В результате успешного наступления сирийских правительственных войск террористический альянс «Джебхат ан-Нусры» оставил свои позиции в населенных пунктах Хуан-эль-Кебир, Ниха, Мешреф и Клаиат.

    Если верить информации закрытых каналов сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам», боевики в населенных пунктах Хан-Шейхун и Тамана оборудуют командные пункты для вероятной операции по возвращению ранее утраченных позиции на севере провинции Хама в результате наступления САА.

    Провинция Хама

    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    В северо-восточной части провинции Хама, одной из главных задач для «Хайят Тахрир аш-Шам» по-прежнему остается ликвидация отряда «Исламского государства». Для этого, как сообщает источник в Twitter, террористический альянс «Джебхат ан-Нусры» перебрасывает подкрепление и вооружение в район населенных  пунктов Расм-Хамам и Джейне. Кроме этого, из западной части провинции Алеппо в район Рахаджана боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» доставили миномет и боеприпасы к РСЗО.

    Ирак

    Сирия новости 4 января 07.00: ИГ продолжает действовать в Ираке; Турция перебросила танки в Азаз в провинции Алеппо

    Как сообщает источник в Twitter (@klkamashiq), иракские правительственные силы уничтожили 6 боевиков «Исламского государства», перевозивших вооружение юго-восточнее приграничного города Аль-Каим.

    По информации, опубликованной на странице в Twitter @AhmadSalloum94, в районе южнее города Мосул правительственные силы завершили спецоперацию по ликвидации боевиков ИГ, в результате которой несколько десятков террористов было убито и более десяти арестовано. Также сообщается, что иракским ополченцам удалось отбить атаку «Исламского государства» в районе населенного пункта Бафаз, расположенного в южной части провинции Ниневия.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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