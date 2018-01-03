Трамп пообещал оказать «огромную поддержку» народу Ирана

Вашингтон, 3 января. Президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку народу Ирана, когда для этого «придет время». Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

«Я уважаю народ Ирана, который борется с коррумпированным правительством. Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединенных Штатов, когда для этого придет время», — отметил Трамп.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Напомним, 28 января в Иране стартовали акции протеста. По мнению экспертов, протесты были инициированы властями США, которые пытаются осуществить в Иране государственный переворот. Косвенным подтверждением данного факта является поддержка протестующих со стороны США, которую Вашингтон неоднократно выражал на самом высоком уровне.