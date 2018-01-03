Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП с 10 погибшими в Югре

Москва, 3 января. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибли десять человек. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и в случае наличия оснований ходатайствовать о передаче материалов уголовного дела в производство СК РФ для дальнейшего расследования», — пояснила Петренко.

Напомним, 3 января в Октябрьском районе ХМАО на 159 километре региональной автодороги «Ханты-Мансийск-Нягань» столкнулись автомобили Mazda-6 и Renault Duster. В результате столкновения погибли десять человек, в том числе четыре ребенка, передает URA.RU.