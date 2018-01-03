18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Бывший фотограф Обамы опубликовал снимок «ядерной кнопки» президента США
Политика
Премьер Бранденбурга отказался устраивать торжественную встречу военных из США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Премьер Бранденбурга отказался устраивать торжественную встречу военных из США

    19:39  3 Января 2018  /обновлено: 19:39  03 Января 2018
    4640

    Премьер Бранденбурга отказался устраивать торжественную встречу военных из США

    Москва, 3 января. Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке отказался приветствовать американские войска, которые прибудут в Восточную Германию для участия в учениях НАТО. Об этом сообщает немецкая газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

    Премьер заявил, что власти не намерены устраивать торжественную церемонию с фотографиями на фоне танка Abrams M1 по случаю прибытия американских военных в Бранденбург.

    «Я не буду махать им рукой, стоя на улице», — сказал Войдке, отметив, что «снующие туда-сюда танки» не принесут Германии пользы в долгосрочной перспективе.

    Кроме того, премьер заявил о необходимости активизировать диалог с Россией, добавив, что Берлин должен нести «историческую ответственность за поддержание хороших отношений с Москвой». Войдке также напомнил о ключевой роли Москвы в объединении ФРГ и ГДР, отметив, что Германия «слишком быстро об этом забыла».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #нато #берлин #германия #военные #бранденбург #войдке
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Ласточку делали, током пытали: вернувшийся из плена житель Краматорска рассказал о пытках в СБУ

      17:42 3 Января 2018 1249
      Читать
      17:14
      Сегодня

      В Кремле назвали темы переговоров Путина и премьера Индии
      16:55
      Сегодня

      Четыре ребенка и шестеро взрослых погибли в ДТП в ХМАО
      14:47
      Сегодня

      Глава МИД ФРГ приедет на линию разграничения у Мариуполя во время визита на Украину
      13:37
      Сегодня

      Постпред РФ заявил о громком треске в «трансатлантической сцепке» ЕС и США
      11:04
      Сегодня

      Минобороны России сообщило о старте подготовки акванавтов

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 9063

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9625

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16208

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3228

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1843
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      12:43   3 Января 2018
      5646
      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      12:42   3 Января 2018
      1034
      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      7:41   3 Января 2018
      7890
      Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына

      Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына

      4:50   3 Января 2018
      344