Москва, 3 января. Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке отказался приветствовать американские войска, которые прибудут в Восточную Германию для участия в учениях НАТО. Об этом сообщает немецкая газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

Премьер заявил, что власти не намерены устраивать торжественную церемонию с фотографиями на фоне танка Abrams M1 по случаю прибытия американских военных в Бранденбург.

«Я не буду махать им рукой, стоя на улице», — сказал Войдке, отметив, что «снующие туда-сюда танки» не принесут Германии пользы в долгосрочной перспективе.

Кроме того, премьер заявил о необходимости активизировать диалог с Россией, добавив, что Берлин должен нести «историческую ответственность за поддержание хороших отношений с Москвой». Войдке также напомнил о ключевой роли Москвы в объединении ФРГ и ГДР, отметив, что Германия «слишком быстро об этом забыла».