Петербурженка «заминировала» станцию метро, чтобы вызволить друга из психбольницы

Санкт-Петербург, 3 января. В последний день 2017 года правоохранителям пришлось на час закрыть станцию метро «Проспект Большевиков» в Петербурге из-за телефонного звонка женщины, которая угрожала взрывом.

Как сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе УМВД России по Невскому району, 31 декабря в 16.17 на экстренный номер «112» поступил звонок от Елены Владимировны В. с угрозами взрывов в Петербургском метрополитене. Женщина пообещала осуществить подрыв станции «Проспект Большевиков», если из Психиатрической больницы имени Николая Чудотворца не отпустят ее друга.

Правоохранители были вынуждены закрыть станцию для проверки из-за угрозы. По итогам проверки специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по 207-й статье УК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.