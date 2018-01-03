Сирийская армия отбила атаку террористов в пригороде Дамаска

Дамаск, 3 января. Бойцы Сирийской арабской армии отбили атаку террористов в восточном пригороде Дамаска. По данным сирийский гостелеканал «Аль-Ихбария», попытку наступления боевики предприняли в поселении Хараста.

Уточняется, что боевики нарушили перемирие и вышли из зоны деэскалации, после чего атаковали здание криминальной полиции, имеющее стратегическое местоположение на возвышенности у автотрассы Харасты.

Ожесточенные бои здесь продолжались почти четыре дня. В ходе нападения террористы подрывали заминированные автомобили, пишет РИА Новости.