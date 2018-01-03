Экс-посол США в РФ призвал к государственному перевороту в России

Москва, 3 января. Бывший посол США в России Майкл Макфол опубликовал на своей странице в Facebook провокационный комментарий с призывами к государственному перевороту в России.

Макфол прокомментировал ситуацию в Иране, где в последние дни проходят акции протеста, дополнив свой пост интерпретированным фрагментом легендарной цитаты 35-го президента США Джона Кеннеди.

«300 000 иранцев идут вешать местных чекистов, а что ты сделал для России», — написал Макфол.

При этом пост сопровождала видеозапись, на которой якобы были запечатлены 300 протестующих иранцев. Однако вскоре выяснилось, что видеозапись была сделана в Бахрейне в 2011 году. Пользователи Facebook указали Макфолу на этот казус, после чего он спешно удалил свой пост и извинился.

«Я извиняюсь. Я неправильно прочитал заголовок, а затем удалил пост, осознав ошибку (мой русский плох)», — написал экс-посол.

I apologize for posting a fake video by accident. I deleted once I realized my mistake. I would NEVER endorse the murder of anyone. Period. https://t.co/mUKrwSDYkj — Michael McFaul (@McFaul) January 3, 2018

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Иране проходят акции протеста. По мнению экспертов, протесты были инспирированы властями США, которые пытаются осуществить в Иране государственный переворот. Косвенным подтверждением данного факта является поддержка протестующих со стороны США, которую Вашингтон неоднократно выражал на самом высоком уровне.