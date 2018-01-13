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Прикольные поздравления на Старый Новый 2018 год для друзей, родных и коллег
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    Прикольные поздравления на Старый Новый 2018 год для друзей, родных и коллег

    14:00  13 Января 2018
    6103

    Прикольные поздравления на Старый Новый 2018 год для друзей, родных и коллег

    Наступает самый загадочный исконно русский праздник — Старый Новый год, который в 2018 году удачно приходится на выходные. Старый Новый год — 2018 отмечается с субботы, 13 января, на воскресенье, 14 января. Если вы еще не успели поздравить всех, кого собирались, с этим замечательным праздником, предлагаем варианты поздравлений для SMS со Старым Новым 2018 годом для друзей, родных, близких, коллег.

    ***
    Как повелось по старому календарю,
    Мы каждый год меняем жизнь свою.
    Когда приходит Старый Новый год,
    Он сказку в каждый дом несет.
    Ведь в эту ночь все происходят чудеса,
    И для любви открыты небеса!
    И каждое заветное желанье,
    Звучит как волшебство и заклинанье!
    Отпразднуем со всем честным народом,
    Всех поздравляем мы со Старым Новым годом!

    ***
    Не допили, не доели, глядь — и праздник пролетел,
    Но для нас ведь нет пределов — так гуляй, раз захотел!
    Лишь в России понимают праздник Старый Новый год,
    И душевно отмечают, и шампанского нальют!
    Мы желаем в этот праздник повторения чудес,
    И желаем, чтобы счастье доставало до небес!

    ***
    Не успели отдышаться,
    Снова праздник, песни, танцы,
    Старый Новый год идет.
    Веселись, честной народ!
    Радости, любви, здоровья
    И хорошего застолья!

    Читайте также: Старый Новый год: когда наступает в 2018-м, история и традиции, святочные гадания, SMS-поздравления.

    Самый загадочной исконно русский праздник — Старый Новый год

    ***
    Старый Новый год — звучит так странно!
    Но зато хороший повод есть
    Всех друзей еще разок поздравить,
    Тост сказать и оливье поесть!

    ***
    Пронеслись все праздники
    Шумным хороводом.
    Поздравляю вас, друзья,
    Со Старым Новым годом.
    Всем желаю я прожить
    Этот год в согласье,
    И побольше получить
    Радости и счастья.

    ***
    Если вы уже проснулись,
    От салата отряхнулись,
    Вам не надо расслабляться —
    Снова праздновать нам, братцы.
    Снова будет небу жарко.
    И готов мешок подарков.
    Старый Новый год мы встретим.
    Счастья всем на всей планете!

    Читайте также: Гадания на суженого и приметы на Старый Новый год — 2018.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #поздравления #старый новый год
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