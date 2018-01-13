Прикольные поздравления на Старый Новый 2018 год для друзей, родных и коллег

Наступает самый загадочный исконно русский праздник — Старый Новый год, который в 2018 году удачно приходится на выходные. Старый Новый год — 2018 отмечается с субботы, 13 января, на воскресенье, 14 января. Если вы еще не успели поздравить всех, кого собирались, с этим замечательным праздником, предлагаем варианты поздравлений для SMS со Старым Новым 2018 годом для друзей, родных, близких, коллег.

***

Как повелось по старому календарю,

Мы каждый год меняем жизнь свою.

Когда приходит Старый Новый год,

Он сказку в каждый дом несет.

Ведь в эту ночь все происходят чудеса,

И для любви открыты небеса!

И каждое заветное желанье,

Звучит как волшебство и заклинанье!

Отпразднуем со всем честным народом,

Всех поздравляем мы со Старым Новым годом!

***

Не допили, не доели, глядь — и праздник пролетел,

Но для нас ведь нет пределов — так гуляй, раз захотел!

Лишь в России понимают праздник Старый Новый год,

И душевно отмечают, и шампанского нальют!

Мы желаем в этот праздник повторения чудес,

И желаем, чтобы счастье доставало до небес!

***

Не успели отдышаться,

Снова праздник, песни, танцы,

Старый Новый год идет.

Веселись, честной народ!

Радости, любви, здоровья

И хорошего застолья!

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***

Старый Новый год — звучит так странно!

Но зато хороший повод есть

Всех друзей еще разок поздравить,

Тост сказать и оливье поесть!

***

Пронеслись все праздники

Шумным хороводом.

Поздравляю вас, друзья,

Со Старым Новым годом.

Всем желаю я прожить

Этот год в согласье,

И побольше получить

Радости и счастья.

***

Если вы уже проснулись,

От салата отряхнулись,

Вам не надо расслабляться —

Снова праздновать нам, братцы.

Снова будет небу жарко.

И готов мешок подарков.

Старый Новый год мы встретим.

Счастья всем на всей планете!

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