Прикольные поздравления на Старый Новый 2018 год для друзей, родных и коллег
Наступает самый загадочный исконно русский праздник — Старый Новый год, который в 2018 году удачно приходится на выходные. Старый Новый год — 2018 отмечается с субботы, 13 января, на воскресенье, 14 января. Если вы еще не успели поздравить всех, кого собирались, с этим замечательным праздником, предлагаем варианты поздравлений для SMS со Старым Новым 2018 годом для друзей, родных, близких, коллег.
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Как повелось по старому календарю,
Мы каждый год меняем жизнь свою.
Когда приходит Старый Новый год,
Он сказку в каждый дом несет.
Ведь в эту ночь все происходят чудеса,
И для любви открыты небеса!
И каждое заветное желанье,
Звучит как волшебство и заклинанье!
Отпразднуем со всем честным народом,
Всех поздравляем мы со Старым Новым годом!
***
Не допили, не доели, глядь — и праздник пролетел,
Но для нас ведь нет пределов — так гуляй, раз захотел!
Лишь в России понимают праздник Старый Новый год,
И душевно отмечают, и шампанского нальют!
Мы желаем в этот праздник повторения чудес,
И желаем, чтобы счастье доставало до небес!
***
Не успели отдышаться,
Снова праздник, песни, танцы,
Старый Новый год идет.
Веселись, честной народ!
Радости, любви, здоровья
И хорошего застолья!
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***
Старый Новый год — звучит так странно!
Но зато хороший повод есть
Всех друзей еще разок поздравить,
Тост сказать и оливье поесть!
***
Пронеслись все праздники
Шумным хороводом.
Поздравляю вас, друзья,
Со Старым Новым годом.
Всем желаю я прожить
Этот год в согласье,
И побольше получить
Радости и счастья.
***
Если вы уже проснулись,
От салата отряхнулись,
Вам не надо расслабляться —
Снова праздновать нам, братцы.
Снова будет небу жарко.
И готов мешок подарков.
Старый Новый год мы встретим.
Счастья всем на всей планете!
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