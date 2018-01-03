Главные новости 3 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 3 января.

Российский певец Евгений Кемеровский не был пропущен в Крым украинскими пограничниками. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин. Украинские пограничники отказались пропустить российского певца Кемеровского в Крым.

В своей статье для The Wall Street Journal бывший заместитель госсекретаря США Пола Добрянски призвала западные страны укрепиться в Арктике, чтобы противостоять России. Россияне объяснили, почему такой план провалится. «Ледоколов не хватит»: Россияне ответили на призыв западных СМИ устроить холодную войну с РФ в Арктике.

Созданный в минувшем году американской корпорацией Google смартфон Pixel 2 XL способен кардинально изменить рынок, уверены эксперты. Google изменила рынок смартфонов, выпустив Pixel 2 XL — эксперты.

Компания Apple начала акцию по бесплатной замене аккумуляторов iPhone на месяц раньше заявленной даты. Apple начала бесплатную замену аккумуляторов iPhone на месяц раньше.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране. Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану.

Министерство иностранных дел Украины запросило у МИД РФ данные о задержании в России участника спецоперации в Донбассе Олега Негоды. Киев запросил у Москвы данные о задержании в России участника АТО.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подвел неутешительные для Украины итоги 2017 года и четырех лет после «майдана». Азаров рассказал о неутешительных итогах четырех лет после «майдана».

ВКС РФ нанесли удар по объектам «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) на юго-востоке провинции Идлиб. Курды заблокировали город Хаджин в Дейр-эз-Зоре. Боевики-исламисты и САА продолжают тяжелые столкновения к северо-востоку от Дамаска. Сирия новости 3 января 07.00: «Джебхат ан-Нусра» под ударом ВКС РФ к югу от Идлиба, курды заблокировали Хаджин.

Украинский дипломат Роман Бессмертный увязал события в Донбассе с ситуацией в Германии и предупредил о «тенденции к обострению». Украинский политик предупредил об обострении ситуации в Донбассе в 2018 году.

На базе бронеавтомобиля «Тайфун» создан защищенный автомобиль для Воздушно-десантных войск. Минобороны России показало новый бронеавтомобиль для ВДВ.

1 Организация запрещена на территории РФ.