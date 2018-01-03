Сирия новости 3 января 19.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» Идлиба и Хамы, САА приступила к разминированию окрестностей Бейт Джинна

Сирия, 3 января. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от «Джебхат ан-Нусры»1 территории Идлиба и Хамы, в окрестностях Бейт Джинна начались работы по разминированию, бойцы «Хашд аш-Шааби» возводят оборонительные насыпи на сирийско-иракской границе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по разминированию окрестностей Бейт Джинна, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории Идлиба и Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе и Хаме.

Провинция Дамаск

После вывода боевиков радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» из юго-западной части провинции Дамаск, саперы Сирийской арабской армии (САА) начали вести работы по разминированию территорий. Военный Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что инженерные бригады армии САР зачищают от взрывных устройств высоту Телль аль-Лауз в окрестностях города Бейт Джинн.

В Харасте продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками радикальных группировок, передает местный источник в Twitter (@HalabTodayTV). Ранее сообщалось, что САА освободила несколько кварталов города, однако под контролем исламистов остаются некоторые здания.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Маарет ан-Нуман, передает военный Telegram-канал (@NRVR11).

Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) продолжает освобождать от радикальных исламистов территории провинции Идлиб. Один из местных источников в сети Telegram (@hosienmortadapressnew) пишет, что правительственные войска взяли под контроль деревни Умм Сухейридж и Ад-Дурайбия, а также железнодорожную станцию Умм Сухейридж. Ранее сообщалось, что солдаты армии САР выбили боевиков «Тахрир аш-Шам» из поселений Мушейрифа, Кулаят Тавайба и Раджм аль-Машайрифа.

Провинция Хама

Боевики группировки «Джейш аль-Наср» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Хавин в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@alnsrarmy).

Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@sy_justice), что интенсивные перестрелки между правительственными войсками и террористами отмечаются в окрестностях поселений Рахаджан и Аш-Шакусия. Ранее армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков «Джебхат ан-Нусры» шесть населенных пунктов региона.

Ирак

Бойцы отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» начали возводить укрепления на границе с Сирией, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, фортификационные сооружения должны предотвратить возможные попытки террористов «Исламского государства»1 проникнуть на территорию страны. Общая протяженность оборонительных насыпей, по утверждениям командования «Хашд аш-Шааби» составит 120 километров.

Iraqi News пишет, ссылаясь на заявление представителя администрации провинции Дияла, что в районе Мукдадия остаются «спящие ячейки» ИГИЛ1. Также есть сведения о готовящихся атаках ИГ на мирные поселения этой местности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)