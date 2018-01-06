Биатлонистка Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Оберхоф, 6 января. Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Кузьмина с двумя промахами прошла дистанцию с результатом 30 минут 49,5 секунды и обошла итальянку Доротею Вирер, отставшую от представительницы Словакии на одну минуту 4,4 секунды. Третьей к финишу пришла Вита Семеренко, выступающая за Украину.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт оказалась 12-й. Дарья Виролайнен финишировала 24-й, Татьяна Акимова показала 33-й результат.