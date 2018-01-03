В Кремле назвали темы переговоров Путина и премьера Индии
Москва, 3 января. Президент РФ Владимир Путин обсудил международные вопросы и двухсторонние отношения с и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили в пресс-службе Кремля.
Разговор прошел по инициативе индийской стороны.
Политики поздравили друг друга с Новым годом, подтвердили желание двух стран развивать двухсторонние отношения и поддерживать контакты на высшем уровне.
«Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», — сообщили в Кремле.
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