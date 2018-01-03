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Примитивные матрешки или бренды регионов: россияне обсуждают, как улучшить ярмарку в Москве. ФАН-ТВ
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    Примитивные матрешки или бренды регионов: россияне обсуждают, как улучшить ярмарку в Москве. ФАН-ТВ

    17:46  3 Января 2018
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    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожаловалась на примитивные матрешки, которые продают на ярмарке в центре Москвы. Российский политик и дипломат заявила, что ей стыдно перед иностранцами за отсутствие на прилавках качественных региональных сувениров. По ее данным, выпуск такой продукции в ближайшие восемь лет может принести регионам ни много, ни мало 500 млрд рублей. Валентина Матвиенко предложила поручить сенаторам зарегистрировать по одному бренду региона в течение года. Своим мнением об этой идее, а также о том, какие национальные бренды должны представлять регионы, с ФАН-ТВ поделились москвичи и гости столицы. 

    Корреспондент ФАН-ТВ останавливает на улице двух молодых девушек и интересуется у них, как им нравятся матрешки на московской ярмарке.

    – Первым делом, конечно, на матрешку посмотреть и матрешку купить – это первое, что должен сделать каждый иностранец, потому что это наш символ. Он у нас испокон веков. И мы, наоборот, должны им гордиться, – убеждена Валентина, жительница Москвы.

    – У людей стереотип, что Россия – это только матрешки и Кремль. Я считаю, что было бы интересно, если бы разнообразили… Если бы из разных городов, регионов что-то добавили на ярмарку, – говорит Ирэм, гостья из Турции. – Мне кажется, это даже интересно было бы для русских, потому что не каждый русский бывает во всех городах.

    Примитивные матрешки или бренды регионов: россияне обсуждают, как улучшить ярмарку в Москве. ФАН-ТВ

    Алфредо прибыл в новогоднюю Москву из Мексики. И, конечно же, он забрел на ярмарку в центре города, где купил две маленькие матрешки в подарок родственникам:

    – Я беру такие матрешки в подарок на Рождество. Но я, правда, хотел бы видеть больше, на самом деле. Вообще, я ведь за этим сюда и приехал! Россия – это невероятно большая страна! Она состоит из разных регионов, разных городов, которые расположены чуть ли не в разных частях света. Я имею в виду, что Россия – это и восточная, и одновременно европейская страна, и в ней есть очень много интересного. Поэтому я действительно хотел бы видеть больше продукции, которая бы рассказывала о России. Не только такую.

    Примитивные матрешки или бренды регионов: россияне обсуждают, как улучшить ярмарку в Москве. ФАН-ТВ

    Яна из Омска, в целом, довольна посещением ярмарки и представленными на ней товарами:

    – Матрешки всегда были и всегда будут русской традицией. Всегда у всех должны быть матрешки обязательно.

    – То есть, вы не согласны с тем, что они примитивные?

    – Не согласна. Их такое множество! Мне кажется, что выбор велик!

    Москвички Анна и Юлия заглянули на ярмарку. По их мнению, матрешек вполне достаточно, и расширять ассортиментный ряд ярмарочной продукции вовсе не обязательно.

    Примитивные матрешки или бренды регионов: россияне обсуждают, как улучшить ярмарку в Москве. ФАН-ТВ

    Евгений из Омска настроен более критично:

    – Матрешки – да, это уже немножко приелось, можно так сказать. Может быть, как-то надо заинтересовать, с местными властями или как-то… Людям, допустим, местным коммерсантам оплачивать проезд или [предоставить им] какие-то льготы, налоговые, может быть, чтобы они могли приехать в Москву.

    – То есть, региональных брендов все-таки не хватает?

    – Думаю, да.

    Зинаида из Челябинска рассказывает:

    – Я уже третий год приезжаю в Москву, и одно и то же. Я хотя беру, но не так, потому что у меня уже это есть.

    – Хочется чего-то нового?

    – Да, конечно, желательно. У нас же много наций в России проживает, вот чтобы были и эти национальные матрешки, и куколки.

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    Примитивные матрешки или бренды регионов: россияне обсуждают, как улучшить ярмарку в Москве. ФАН-ТВ

    Ольга приехала в Москву из Казахстана. В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ она отмечает:

    – Действительно, может быть, расширить границы и больше показывать сувениров именно из разных уголков России, не только из Москвы и Подмосковья. Есть же такие красивые малахитовые изделия. Екатеринбург, Урал – очень много там красивых вещей. В Казахстане тоже очень много красивых и ярких сувениров. Основной символ – это домра, музыкальный инструмент; юрта, различные войлочные игрушки, бытовые товары – такие, как подушечки, у них очень много интересных, «курпешки» называются на казахском языке. 

    У Сергея из Эстонии репортер ФАН-ТВ спрашивает:

    – Вы бы что хотели видеть?

    – Например, кухню. Разные традиционные блюда – это всем приятно попробовать. То есть, не только посмотреть на матрешку, а чтобы можно было и на вкус Россию попробовать! У меня отец родом из-под Пскова. Почему бы не организовать что-то оттуда, например, скобари делали скобы для Петра Великого, почему бы не показать это искусство – как это делали, что было… Историческую какую-то линию провести?!

    Свои предложения по улучшению ярмарки вносит и гость из Иркутска, тоже Сергей:

    – Возможно, с Кавказа можно было бы какое-нибудь холодное оружие… Из Ростова мед какой-нибудь сумасшедше вкусный. То есть, брендов-то у нас, в принципе, много. 

    Примитивные матрешки или бренды регионов: россияне обсуждают, как улучшить ярмарку в Москве. ФАН-ТВ  

    Марина и Маша, молодые жительницы Москвы, так же считают, что ярмарку можно сделать более разнообразной:

    – Можно что-то было бы, допустим, связать с Сибирью, с Уралом, чтобы показать наши регионы России, чтобы иностранцы знали, чем мы еще славимся, помимо матрешек. Мы, например, студентки Российской Академии имени Гнесиных, мы играем на домре. Исследователь, который возродил этот инструмент, нашел его в Вятском регионе. То есть, это единственный регион, где она сохранилась после указа царя Алексея Михайловича о том, чтобы этот инструмент уничтожался. Можно было бы как-то с инструментами это связать, с гуслями.

    – Мы все знаем только балалайку, а можно еще и гусли к этому привязать, и домру, и баян.

    – Мы за музыкальное просвещение, скажем так, с позиции русских народных инструментов, чтобы их больше было. Нам просто обидно, что их нет!

    Евгений из Самары демонстрирует приверженность родному краю:

    – Хотелось бы, чтобы самарские сувениры тоже здесь в Москве продавались, рекламировались. Потому что у нас, в Самаре, на железнодорожном вокзале смотришь – самарские сувениры, московских нет. В Москву приезжаешь – только московское. А может быть, какой-то обмен будет?..

    Примитивные матрешки или бренды регионов: россияне обсуждают, как улучшить ярмарку в Москве. ФАН-ТВ

    Кристина из Москвы гуляет по ярмарке с дочкой:

    – Мы не привлекаем регионы, почему они и говорят: «Мы хотим, но нас не берут». Рынок как-то они блокируют, либо вход таких денег стоит, что они говорят: «Мы это не потянем, нам это просто невыгодно». Новосибирск, Красноярск, Пермская область, город Гремячинск, где реально люди стали заниматься этим искусством, они стали прикладное, именно наше развивать. Шьют куклы… Роспись игрушек, национальные колокольчики, национальные шары… Всегда, когда я беру в руки такую вещь, я вижу изображение: медведь, сани, дети – то, чем мы славимся. Не только же мы водкой прославились, правильно?..

    Гуди из Германии подходит к вопросу с немецкой практичностью:

    – Это уже вопрос экономики и организации продаж.

    – Вы хотели бы видеть больше продукции из российской глубинки?

    – Да, определенно хотел бы.

    Саша, маленькая жительница Москвы, тоже предлагает привезти на ярмарку товары из регионов:

    – Мне кажется, сувениры из Волгограда, из Перми…

    – Их бы ты хотела видеть здесь на такой ярмарке?

    – Да, хотела бы. Здесь мало игрушек для детей. Конечно, матрешки… иногда родители могут взять эти матрешки и не давать. А здесь могут быть мишки, еще какие-то русские игрушки...

    Примитивные матрешки или бренды регионов: россияне обсуждают, как улучшить ярмарку в Москве. ФАН-ТВ

    Алексей из Подольска смотрит на ситуацию широко:

    – Нужно видеть не разные сувенирные изделия, а именно народ. Потому что народ по всей России – он разный. Я думаю, возьмем какой-нибудь Ямало-Ненецкий Автономный округ какой-нибудь, и там будут люди совершенно другие, нежели у нас в Москве или в Подмосковье, где-нибудь в Подольске. Можно еду [выставить на ярмарке] или живопись всякую-разную и какие-то вещи, которые иностранцы, как стереотип, представляют о нашей стране. Что-нибудь такое найти, как матрешка, но только не матрешка!

    Смотрите также: Мы переволновались, но это было здорово: российские селебрити подводят личные итоги года. ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
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    #россия #москва
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